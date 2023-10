Bye By Terzo Polo: è stato confermato che lo scioglimento dei gruppi parlamentari di Azione e Italia Viva diventerà ufficiale anche in Parlamento a partire dalla giornata di giovedì 19 ottobre. Addio, quindi, al progetto ideato da Renzi e Calenda.

Terzo Polo, confermato lo scioglimento dei gruppi di Azione e Italia Viva

L’ambizioso progetto del Terzo Polo è naufragato. A poco più di un anno dalle elezioni politiche del 25 settembre 2022, il divorzio tra Carlo Calenda e Matteo Renzi è ormai cosa fatta anche in Parlamento. Era già stato annunciato che i due partiti si sarebbero presentati separatamente alle elezioni europee del 2024. E, adesso, è stata confermata anche la separazione dei gruppi parlamentari composti da senatori e deputati che andranno ognuno per la propria strada già a partire da giovedì 19 ottobre.

“Da domani i gruppi di Italia Viva e Azione prenderanno strade diverse”. A comunicarlo in via ufficiale è stata Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia Viva. “La decisione è politica. Non c’è nessun elemento economico in questa decisione, ma c’è solo la valutazione politica”, ha continuato Paita.

Paita (Iv): “La responsabilità è di Calenda”

La coordinatrice nazionale di Iv, poi, si è affrettata a scaricare tutta la responsabilità del divorzio politico tra i due partiti sulle spalle del leader di Azione, Carlo Calenda. “Calenda ha deciso di rompere il Terzo Polo e di dividere le strade elettorali”, ha detto.

“Di conseguenza i gruppi parlamentari saranno divisi. I residui finanziari del passato saranno divisi sulla base degli accordi firmati a inizio legislatura che già disciplinavano la possibilità della divisione dei gruppi”, ha concluso.