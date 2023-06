Tic tac, tic tac. Ogni giorno che passa dalla morte di Silvio Berlusconi (scomparso lo scorso 12 giugno all’età di ottantasei anni) è un giorno che si sottrae all’attesa per l’apertura del suo testamento. Un lascito che, se si considera l’intero patrimonio, è stimato da Forbes a quasi sei miliardi di euro.

Qualche anteprima

Per dovere di cronaca, è bene specificare che sull’entità del lascito e sulla spartizione dell’eredità del Cavaliere non vi sono al momento notizie certe. Ciò che si sa è che a beneficiarne sarà anche Marta Fascina che, sebbene esclusa dalla successione in quanto coniuge non ufficiale di Silvio Berlusconi, potrebbe ricevere fino a cento milioni di euro oltre a una villa e alla possibilità di mantenere la residenza ad Arcore. Secondo alcune indiscrezioni, ad avere in mano il testamento sarebbe lo storico notaio della Fininvest e del Milan Arrigo Roveda.

Testamento: olografo, pubblico e segreto

Qual è la forma più utilizzata? A spiegarlo a Quotidiano Nazionale è il notaio Vincenzo Papi: