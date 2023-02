Tg1 bella bufera per il servizio da Kiev sulla Meloni: "Un errore"

Il Pd ha accusato il Tg1 di aver oscurato le parole di Volodymyr Zelensky contro Silvio Berlusconi.

La direttrice Monica Maggioni ha respinto le accuse.

Tg1 nella bufera per il servizio da Kiev sulla Meloni

La direttrice del Tg1, Monica Maggioni, ha respinto le accuse del Pd, che ha insinuato che hanno volontariamente oscurato le dure parole del presidente ucraino contro Silvio Berlusconi durante un servizio sulla visita a Kiev della Meloni. La direttrice ha spiegato questa svista come un “cortocircuito redazionale“. Nel reportage dell’inviato Rai in Ucraina, Francesco Maesano, andato in onda mercoledì alle 20, non c’era traccia delle parole di Zelensky contro il leader di Forza Italia.

“Io credo che la casa di Berlusconi non sia mai stata bombardata, mai siano arrivati con i carri armati nel suo giardino, nessuno ha ammazzato i suoi parenti, non ha mai dovuto fare la valigia alle 3 di notte per scappare” ha dichiarato Zelensky durante la conferenza stampa internazionale in cui era presente anche Giorgia Meloni. Una dichiarazione pubblicata su tutte le testate del mondo, ma che non è stata proposta nel servizio del Tg1.

La risposta di Monica Maggioni alle accuse del Pd

Monica Maggioni, direttrice del Tg1, lo ha definito un “errore nella catena di controllo“, come riportato da La Repubblica. Un errore che sarebbe stato causato dalla fretta di montare il servizio e dai buchi nel personale di cui sta soffrendo la Rai, come denunciato da tempo dai sindacati. Un errore che ha scatenato le accuse del Pd. “Le prime due testate del Servizio pubblico sono ormai ridotte a trombettieri della destra e mi pare evidente il tentativo della maggioranza di rimandarne sine die l’insediamento per continuare a spadroneggiare in totale spregio del pluralismo” è stato l’attacco del deputato dem Vinicio Peluffo.