Antony Starr, la star di The Boys, è stato arrestato in Spagna per aver aggredito un giovane chef mentre era ubriaco in un locale della città di Alicante.

The Boys, l’attore Antony Starr è stato arrestato in Spagna

Antony Starr, la star di The Boys, come riportato da La Informacion, il più grande quotidiano locale della città di Alicante, è stato arrestato per aver aggredito un giovane chef mentre era ubriaco in un pub. Secondo quanto riportato, ha utilizzato anche un bicchiere nell’aggressione. Per il momento non è chiaro se sia stato rotto in faccia allo chef oppure lanciato contro. Starr è stato condannato a 12 mesi di reclusione, con una multa di 5.464,97 dollari. L’indennizzo dovrà essere versato sul conto del tribunale entro 72 ore. Qualsiasi condanna inferiore a 2 anni in Spagna viene automaticamente sospesa se il colpevole non ha precedenti penali, come nel caso dell’attore, che era in Spagna per girare The Covenant, nuovo film d’azione di Guy Ritchie, con protagonista Jake Gyllenhaal.

Antony Starr sarà presente nella quarta stagione di The Boys

Ritroveremo Antony Starr nella quarta stagione di The Boys, in cui tornerà a vestire i panni di Patriota, la più grande minaccia alla sicurezza del mondo. Per il momento non si sa molto della trama. Lo showrunner Eric Kripke, ha recentemente parlato del destino del personaggio di Billy, interpretato da Karl Urban, su Variety. “Probabilmente darà il tutto per tutto. Stanno affrontando il biglietto DeSantis. Fa parte del divertimento della stagione 4, stiamo cercando di capire come gestire questo orologio che gli ticchetta in modo pazzesco. Ha così tanto da fare che non ha fatto. E tutto ciò che ha cercato di fare fino a questo punto è esploso nel modo più orribile. Quello che troviamo affascinante nella domanda che ci poniamo su Butcher è, è abbastanza consapevole di sé da rendersi conto che sta causando la sua stessa disgrazia? È abbastanza consapevole di sé da capire se può cambiare? Queste sono alcune degli interessanti topic che stiamo iniziando ad affrontare per la stagione 4” ha dichiarato.