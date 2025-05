The Couple: il destino incerto di un reality show

Un finale inaspettato per The Couple

Il reality show “The Couple – Una Vittoria Per Due” si avvicina alla sua conclusione, prevista per domenica 11 maggio. Con una semifinale che si preannuncia drammatica, il programma ha visto solo una coppia eliminata fino ad ora, lasciando il pubblico in attesa di ulteriori colpi di scena.

Le coppie ancora in gara, tra cui le sorelle Testa e i fratelli Mileto, si preparano a una competizione serrata, mentre il pubblico si interroga su chi avrà la meglio e si porterà a casa il milione di euro in palio.

Ascolti in calo e confronto con altri reality

Nonostante l’interesse iniziale, gli ascolti di “The Couple” hanno mostrato un trend in calo. La prima puntata ha registrato 2.234.000 telespettatori, ma il numero è sceso drasticamente nelle puntate successive, con un picco di 1.328.000 telespettatori nella terza puntata. Questo andamento ha portato a confronti con altri reality show, come “Star In The Star”, che ha subito una sorte simile, chiudendo anticipatamente. La domanda che molti si pongono è se il format avrà un futuro o se verrà archiviato come un esperimento fallito.

Le strategie di programmazione di Mediaset

Mediaset, consapevole della situazione, ha apportato modifiche al palinsesto, spostando “The Couple” da giovedì a un’altra serata. Questa decisione è stata presa in risposta ai feedback del pubblico e agli ascolti deludenti. La rete sta cercando di ottimizzare la programmazione per attrarre più spettatori, ma la sfida è ardua. Con concorrenti come “Amici” e “L’Isola dei Famosi” che dominano il panorama televisivo, il futuro di “The Couple” rimane incerto.