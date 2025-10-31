Ci siamo, il prossimo 14 di novembre partirà la nuova edizione di “The Voice Senior”, il talent show canoro dedicato agli over 60 e condotto da Antonella Clerici su Rai 1. Nel cast dei coach due nomi sorprendenti.

The Voice Senior: si parte l 14 novembre

Manca davvero pochissimi alla nuova edizione di “The Voice Senior”, che andrà in onda a partire dal prossimo 14 di novembre.

Antonella Clerici è pronta quindi a dare spazio sul palco a talenti over 60, pronti a emozionare il pubblico con la loro voce. Ci sono delle novità per quanto riguarda il cast dei coach, confermatissimi sono Loredana Bertè, Arisa e Clementino ma, attenzione, ci sono due nuovi volti davvero stellari. Di chi si tratta? Scopriamolo insieme.

The Voice Senior al via il 14 novembre: l’annuncio del cast stellare

Come visto, il prossimo 14 di novembre partirà la nuova edizione di “The Voice Senior“, con Antonella Clerici alla conduzione. Due volti nuovi nel cast dei coach, di chi si tratta? Come riportato da Davide Maggio, Gigi D’Alessio, che sarà impregnato in uno show con Vanessa Incontrada, avremo Nek, uno dei cantanti più amati del panorama musicale italiano. E poi? Ecco Rocco Hunt che, però, dividerà il suo posto con Clementino, un esperimento, quello della poltrona condivisa, che era piaciuto in passato al pubblico.