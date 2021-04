The Working Heads, la maratona del 1 maggio di Display su Notizie.it

Una maratona di sette ore per parlare di lavoro creativo con ospiti legati al mondo dello spettacolo e degli eventi: questo è The Working Heads.

Sette ore di maratona dove si parlerà di lavoro creativo e delle attività legate al mondo dello spettacolo: questo è The Working Heads, la quarta puntata dell’evento online su marketing e comunicazione Display, organizzato da Scai Comunicazione e co-organizzato da Notizie.it, che il prossimo 1 maggio guiderà gli spettatori alla scoperta della cosiddetta Resistenza Creativa.

Nel corso della diretta, in onda anche sulla pagina Facebook di Notizie.it, verranno infatti raccontate le storie di operatori dello spettacolo, artisti e organizzatori di eventi che nel corso dell’ultimo anno di pandemia hanno dovuto reinventare il proprio lavoro per poter andare avanti nonostante le avversità.

The Working Heads, alla scoperta della Resistenza Creativa

Ma chi sono questi Working Heads? Essi sono i sopravvissuti alla pandemia, ma non in senso prettamente sanitario. I Working Heads sono coloro che durante quest’ultimo anno di sconvolgimenti sociali, economici e culturali hanno saputo tenere alta la testa e adattare il proprio lavoro al mondo di domani.

Ma in che modo artisti, sceneggiatori, attori, ballerini e organizzatori di eventi hanno potuto ripartire dopo un anno di chiusure? Come hanno fatto a tenere viva la loro arte quando fuori dalle mura di casa imperversava l’emergenza sanitaria? The Working Head servirà anche per dare una risposta a queste domande con i numerosi ospiti che si avvicenderanno nel corso delle sette ore di maratona.

A spiegarci come il mondo della creatività è cambiato nell’ultimo periodo ci saranno infatti nomi del calibro di Maccio Capatonda, Federico Clapis, Lorenzo Baglioni, i Meganoidi, Andréè Ruth Shammah, Annarita Briganti e tanti altri, che racconteranno la loro personale esperienza. Per tutto il resto non resta che aspettare le ore 12 del prossimo 1 maggio, quando avrà finalmente inizio il quarto episodio di Display: The Working Heads.