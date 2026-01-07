Botta e risposta tra Selvaggia Lucarelli e Valeria Marini infiamma il web: "T...

Botta e risposta tra Selvaggia Lucarelli e Valeria Marini infiamma il web: "T...

Selvaggia Lucarelli e Valeria Marini tornano protagoniste tra frecciatine, dissapori e repliche social per il matrimonio imminente della giurata.

Il 2026 inizia tra scintille e battute tra vip: Selvaggia Lucarelli e Valeria Marini tornano al centro dell’attenzione mediatica dopo i recenti botta e risposta in tv e sui social, confermando che ironia, provocazioni e vecchi dissapori continuano a segnare i rapporti tra le due protagoniste del panorama dello spettacolo.

Il matrimonio di Selvaggia Lucarelli e il siparietto social

Il matrimonio tra Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli rappresenta uno degli eventi più attesi del 2026 nel mondo dei vip. La coppia, insieme da dieci anni, celebrerà le nozze in primavera in Salento, in un casale acquistato e ristrutturato appositamente. Lucarelli aveva raccontato con il suo consueto pragmatismo la proposta di matrimonio: “Se muoio tutto quello che ho resta mio figlio Leon”, precisando che a convincere il futuro marito è stata soprattutto l’idea di una festa con pizzica, taralli e buon vino. A rivelare la notizia la stessa Lucarelli in un’intervista al format Hot Ones Italia condotto da Alessandro Cattelan.

L’intervento di Marini a La Vita in Diretta, pur ironico, è arrivato all’attenzione di Selvaggia: attraverso le storie Instagram ha commentato il momento con la stessa ironia pungente che la contraddistingue. L’episodio testimonia come, anche nel 2026, i legami tra vip, battute e frecciatine social continuino a catturare l’attenzione del pubblico, creando uno spettacolo nel spettacolo tra dirette televisive e social network.

“Invidiosa, ti ha mollata pure Diaco”, Selvaggia Lucarelli vs Valeria Marini

Il 6 gennaio 2026, Valeria Marini è stata protagonista a La Vita in Diretta di due scambi molto discussi con Antonella Elia e Selvaggia Lucarelli. Ospite di Alberto Matano, la showgirl ha commentato il servizio dedicato ai matrimoni dei vip del 2026, con particolare attenzione all’unione di Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli, annunciata dalla stessa con ironia: “Noi due, Ronaldo e Taylor Swift, tutti con lo stesso budget”.

La Marini non si è trattenuta, lanciando una frecciata a Selvaggia: “Spero che lei non sia con Lorenzo, com’è con le altre donne. Speriamo che con il marito non sia com’è con i concorrenti di Ballando”. Matano, intervenendo, ha sottolineato la solidità del legame della coppia: “Intanto auguri a Selvaggia e Lorenzo, che sono una coppia molto bella anche fuori dalle telecamere”.

Le provocazioni di Valeria non si sono fermate qui: ricordando vecchi dissapori tra le due, la showgirl ha ribadito di aver subito “tante cattiverie” da Lucarelli, evocando episodi risalenti a Notti sul Ghiaccio del 2015, alle polemiche sui tamponi del Grande Fratello Vip e a diverbi social del 2022.

La risposta della giurata di Ballando con le Stelle non si è fatta attendere: attraverso Instagram ha replicato con ironia, riferendosi anche alla recente fine del legame di Marini con Pierluigi Diaco a Bella Ma’: “Valeria Marini, sei invidiosa di noi vipssss che ci sposiamo mentre tu ti fai mollare pure da Pierluigi Diaco”.