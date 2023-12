Natale di beneficenza per Tiberio Timperi, che ha trascorso il pranzo del 25 dicembre 2023 con i bisognosi della Comunità di Sant’Egidio. Il conduttore de I Fatti Vostri ha contribuito anche a servire il pasto.

Tiberio Timperi: il pranzo di Natale è con i bisognosi di Sant’Egidio

Tolti i panni di conduttore de I Fatti Vostri, Tiberio Timperi si sta godendo le feste di Natale. Il 25 dicembre, però, non ha dimenticato chi è meno fortunato di lui e ha trascorso il pranzo con i bisognosi della Comunità di Sant’Egidio di Roma.

Tiberio Timperi dedica il Natale alla beneficenza

Tiberio Timperi ha voluto dedicare un giorno di festa alla beneficenza, servendo i pasti ai bisognosi della Comunità di Sant’Egidio. Un gesto nobile, che in molti non si aspettavano da lui. Il conduttore dei I Fatti Vostri, infatti, non ha solo pranzato con le persone in difficoltà, ma ha anche servito loro il pasto.

Tiberio Timperi scende in campo con Sant’Egidio

La Comunità di Sant’Egidio offre un pasto a chi è in difficoltà, a quanti si sentono soli, non hanno una casa, agli anziani e a tutti quelli che sentono il peso dell’isolamento. A Natale 2022, ha garantito cibo a 80.000 persone in Italia e 250.000 nel mondo. Alla faccia di Vip o pseudo tali che hanno invaso i social con pranzi di gala, Tiberio Timperi ha vinto su tutti.