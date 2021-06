Con il suo mezzo miliardo di follower è ormai diventato una star di TikTok, ma quanto guadagna Khaby Lame con i video che pubblica sulla piattaforma?

Nell’arco di poche settimane è diventato una star mondiale grazie alla piattaforma TikTok, tanto da superare il seguito dell’account della piattaforma stessa, ed è proprio per questo che in molti ora si chiedono quanto possa guadagnare Khaby Lame dai video che pubblica e che gli hanno fatto raggiungere oltre mezzo miliardo di follower.

Il 21enne di Chivasso (ma ancora privo della cittadinanza italiana) sta infatti al momento lavorando anche per rendersi indipendente dal popolare social network, costruendosi una vera e propria carriera da influencer grazie alle collaborazioni con altre celebrità del web.

TikTok, quanto guadagna Khaby Lame con i suoi video?

Già adesso però Khaby Lame può guadagnare molto dai video che pubblica su TikTok, grazie al fondo dedicato ai creator messo a disposizione dalla piattaforma social, tramite il quale gli influencer più promettenti riescono a mantenersi con i loro contenuti.

Al momento tuttavia non è chiaro a quanto ammonti il preciso corrispettivo per ogni contenuto, ma è noto che i compensi vengono elargiti dal social network in base alle visualizzazioni che i video riescono a raccogliere.

Khaby Lame, i compensi percepiti dal creator italiano

Sulla base di quanto dichiarato dai creator italiani, il guadagno su TikTok ammonterebbe a un euro ogni 100mila visualizzazioni ottenute con i proprio contenuti originali. Una cirfra che scende leggermente quando invece vengono publicati i cosiddetti video stitch, vale a dire i video in cui il contenuto si appoggia a un altro video già caricato online da un altro creator.

È proprio questo il genere di video – sullo stile reaction parodia – che ha reso famoso Khaby Lame nel mondo e considerando che i suoi contenuti hanno in media 60 milioni di visualizzazioni è facile immaginare come il suo guadagno possa raggiungere dai 300 ai 500 euro per ogni video pubblicato.

Khaby Lame guadagni in ascesa nel lungo periodo

Ai compensi generati interamente dai video va aggiunto però a questo punto anche il guadagno che il 21enne di origini senagalesi incasserà grazie alle collaborazinoi che stringerà ora che è un vero e proprio influencer. Sono infatti diverse le aziende che in questo momento stanno lottando per averlo come testimonial e con le quali il ragazzo potrà finalmente firmare contratti svincolati dalla sua appartenenza alla piattaforma. Non male per un giovane che soltanto qualche mese fa aveva perso il suo lavoro in officina a causa della pandemia di Covid-19.