TikTok potrà finalmente essere utilizzata in America senza il temutissimo rischio di Ban perché società con sede in cina e maggioranza azionaria cinese. La politica di Trump di avere attività e forza lavoro sul suolo americano ha portato ad un accordo tra gli Stati Uniti e la società che controlli il social con milioni di iscritti al mondo.

Le parole positive di Donald Trump

Donald Trump è intervenuto a margine dell’accordo raggiunto per manifestare la propria gioia nel chiudere una situazione così delicata ed importante.

Il presidente USA ha ringraziato sul suo social Truth il presidente cinese Xi, come riportato da SkyTG24.it per aver lavorato con gli USA ed approvato l’accordo.

Nasce la TikTok USDS

La nascita della TikTok USDS cambia la posizione del social in America, ora controllato da società azionarie di origine americana come Silverlake, Oracle e MGX.

Ognuna di queste tre società controlla il 15% e alla cinese Bytedance detiene una quota maggiore, pari al 19,9%.

E’ infatti del 2024 la legge approvata dal Congresso che, come riportato da SkyTG24 minacciava la chiusura del Social in USA se non fosse passato in mano ad investitori americani.

Il ban sarebbe dovuto arrivare nel 2025 ma complice il ruolo di Trump la scadenza è slittata sempre più, con l’obiettivo di trovare l’intesa. Intesa che ora è finalmente ufficiale.