Tina Cipollari sta davvero per lasciare Uomini e Donne? Questa è una domanda che ormai da diverso tempo circola online, ma quanta verità c’è dietro a queste affermazioni? Ecco cosa ha dichiarato la diretta interessata nel merito della questione.

Tina Cipollari lascia Uomini e Donne? Parla lei

Questo weekend, la vamp per eccellenza di Canale 5, da anni ospite fisso e immancabile del programma, si è sentita in dovere di mettere i puntini sulle i. Dunque no, Tina Cipollari non ha alcuna intenzione di lasciare la trasmissione che l’ha resa una vera e propria stella della televisione italiana, per la gioia di tutti i suoi affezionati fan.

Parlando delle sue future intenzioni riguardo al programma di Maria De Filippi, Tina Cipollari ha commentato: “Se lascerò la trasmissione? Assolutamente no. Le voci sicuramente ci saranno, ma io non ho ancora ricevuto nessun avviso. Penso di esserci ancora”.

Quando andrà in onda la nuova ediizone di Uomini e Donne?

Il pubblico dovrebbe dunque rivedere sia Tina Cipollari sia l’immancabile Gianni Sperti nel programma di Canale 5 che, secondo quanto riportato da NapoliLike, dovrebbe riprendere ufficialmente a partire dal prossimo 11 settembre, andando in onda come sempre dal lunedì al venerdì alle 14:45.