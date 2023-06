Guai in vista per Tina Cipollari. Stando ad un’indiscrezione dell’ultima ora, l’opinionista di Uomini e Donne potrebbe ricevere presto una denuncia. Il mittente sarebbe il cavaliere Elio Servo.

Tina Cipollari rischia una denuncia da Elio Servo

Nelle settimane che hanno preceduto la chiusura di Uomini e Donne, Tina Cipollari ha avuto diverse discussioni al vetriolo con Elio Servo. L’uomo, offeso dalle parole dell’opinionista, aveva espresso l’intenzione di denunciarla. Santa Maria De Filippi era intervenuta, riportando la calma. A distanza di un mese dalla chiusura estiva del programma mariano, sembra che il cavaliere abbia cambiato idea.

Elio Servo ha cambiato idea

Durante le liti, Tina aveva descritto Elio come un “poco di buono“, “nullafacente“, “stro**o” e “farabutto“, venuto a Uomini e Donne per cercare popolarità. Servo, dal canto suo, aveva parlato dell’opinionista come una “ignorante“, “cafona” e “con la terza elementare“. A distanza di qualche tempo, sembra che il cavaliere voglia tornare sui suoi passi e far recapitare una denuncia alla Cipollari.

Elio Servo ha contatto i legali

Secondo AnticipazioniTv, Elio servo ha già contattato i suoi legali perché intende sporgere denuncia nei riguardi di Tina. Come la prenderà la Cipollari? Molto probabilmente, scopriremo qualche dettaglio in più solo a settembre, quando Uomini e Donne riaprirà i battenti.