Cristiano Tinazzi, noto inviato di guerra, si è scagliato contro Fabrizio Corona e la Rai per l’ospitata nel programma Avanti Popolo di Nunzia De Girolamo.

Tinazzi contro Corona e Rai: le accuse dell’inviato di guerra

Dopo l’ospitata a Domenica In e Belve, Fabrizio Corona è stato invitato anche nel salotto di Avanti Popolo. L’ex re dei paparazzi avrebbe dovuto fare rivelazioni scottanti sul calcioscommesse, ma l’intervista non è stata come promesso. Lui sostiene di essere stato censurato dalla Rai, ma non sappiamo se questa sia la realtà dei fatti. L’unica cosa certa sembra una: il cachet che ha preso. Secondo alcune voci di corridoio, Corona avrebbe incassato oltre 30 mila euro. La cifra, soprattutto perché parliamo della tv di Stato, ha fatto infuriare tante persone, compreso Cristiano Tinazzi.

Lo sfogo di Cristiano Tinazzi

Tinazzi, noto inviato di guerra, ha condiviso un tweet al vetriolo contro Corona e la Rai. Ha tuonato:

“È bello sapere che la Rai paga un cialtrone 40mila euro per farsi trattare a pesci in faccia quando poi i freelance come noi li paga 0 per chiamarli come ospiti in trasmissione dalle zone calde del mondo e che io quella cifra la guadagno passando circa 8 mesi in zona di guerra“.

Cristiano Tinazzi: il popolo social schierato con lui

Cristiano, che attualmente è in Ucraina per seguire lo guerra con la Russia, è giustamente infuriato. Il fatto che la Rai abbia sborsato cifre stellari per Corona mentre con gli inviati come lui non sono disposti a cacciare nemmeno un euro, è avvilente. Fortunatamente, Tinazzi ha ricevuto il sostegno del popolo social, che si è detto completamente d’accordo con lui.