Flirt in corso tra Tomaso Trussardi e Dayane Mello? E’ questa la domanda più gettonata delle ultime ore dopo che i due sono apparsi insieme ad un evento. I presenti parlano di un grande “feeling”.

Tomaso Trussardi e Dayane Mello pizzicati insieme: flirt in corso?

Lo scorso 29 luglio a Paestum, è andato in scena il Premio Moda Città dei Templi Edizione VII. Tomaso Trussardi e Dayane Mello sono apparsi particolarmente affiatati, tanto che hanno posato insieme davanti ai fotografi. Non solo, la modella aveva in braccio anche Odino, il levriero di casa Trussardi-Hunziker.

Tra Tomaso e Dayane c’è parecchio feeling

Dayane con in braccio è il cane di Tomaso è, per molti, la prova di un flirt in corso. Come se non bastasse, secondo Il Fatto Quotidiano, tra la Mello e Trussardi ci sarebbe “un ottimo feeling“. E’ bene sottolineare, però, che la modella era la madrina del Premio Moda Città dei Templi Edizione VII di Paestum.

Tomaso Trussardi e Dayane Mello: gli indizi non mentono

Anche se Tomaso e Dayane non hanno replicato al gossip, i fan hanno notato un gesto social che sembra essere una conferma del flirt in corso. La Mello ha condiviso diversi scatti della serata e Trussardi ha piazzato diversi like. Inoltre, secondo TgCom24, dietro le quinte dell’evento, i due avrebbero scherzato parecchio, tanto che si sarebbe una foto di Tomaso che prende in braccio Dayane.