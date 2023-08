Tomaso Trussardi ha una nuova fiamma? Ecco con chi è stato avvistato

Tomaso Trussardi è stato beccato con la modella ed ex gieffina Dayane Mello, e l’atteggiamento tra i due sarebbe stato particolarmente intimo. In tanti, sui social, si sono chiesti se tra i due non sia in atto qualcosa di più che una semplice amicizia.

Tomaso Trussardi: chi è la nuova fiamma

Tomaso Trussardi ha una nuova fiamma? L’indiscrezione è presto diventata virale in rete dopo che lo stilista è stato beccato a Paestum in occasione dell’evento “Moda città dei Templi 2023”, la cui madrina è stata la modella brasiliana Dayane Mello. I due, nel dietro le quinte dello show, avrebbero dimostrato di essere complici e in tanti si chiedono dunque se tra i due non sia in atto qualcosa di più che una semplice amicizia.

Sulla questione al momento non sono emersi particolari e in tanti, tra i fan dei social, sono curiosi di saperne di più. Dopo l’addio alla moglie Michelle Hunziker Tomaso Trussardi ha mantenuto il massimo riserbo sulla sua vita privata e sono in tanti a chiedersi se prima o poi troverà di nuovo l’amore. Insieme alla showgirl svizzera l’imprenditore ha avuto le sue due figlie, Sole e Celeste, con cui ama trascorrere ogni minuto del suo tempo libero.