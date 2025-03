Rabbia e lacrime per Tommaso al GF: "MaVi si deve vergognare per come mi tratta"

Al Grande Fratello c’è aria di crisi tra MaVi e Tommaso, con quest’ultimo che si è sfogato tra le lacrime.

GF, Tommaso in lacrime per MaVi: rabbia e delusione nella Casa

Nell’ultimo periodo le coppie nate all’interno della Casa del Grande Fratello stanno vivendo un momento difficile, tra litigi e crisi. Basta vedere Shaila e Lorenzo ed Helena e Javier. Ora tocca alla coppia formata da Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti, che sono entrati in una profonda crisi. Nelle ultime ore tra loro c’è stata una dura lite, con il giovane senese che è scoppiato in lacrime davanti alla fidanzata, la quale lo ha accusato di non averla difesa abbastanza durante la diretta. Ecco cosa ha detto Tommaso a MaVi: “ma sei in grado di stare con me, volermi bene e ridere? Hai sempre il broncio mentre mi guardi”, e MaVi: “Tu non mi tuteli mai”.

Tommaso: “MaVi si deve vergognare per come mi tratta”

Dopo la lite, Tommaso si è sfogato in confessionale al Gf: “lei si deve vergognare per come mi tratta, per come mi risponde e per le parole che dice. Se una persona del genere mi dice queste cose e non riesce nemmeno a lasciarmi guardandomi in faccia, si deve vergognare.”