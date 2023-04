Tommaso Paradiso, il padre che l'ha abbandonato a 6 mesi gli ha scritto su Instagram

Tommaso Paradiso si è messo a nudo. L’artista ha raccontato che il padre, colui che l’ha abbandonato quando aveva soltanto 6 mesi, gli ha scritto su Instagram.

Intervistato dal Corriere della Sera, Tommaso Paradiso si è lasciato andare a confidenze molto intime. Il cantante ha raccontato che suo padre ha abbandonato sua madre quando lui aveva soltanto 6 mesi. E’ cresciuto con la mamma, che l’ha riempito d’amore. Ha dichiarato:

“All’inizio non mi accorsi neanche di avere un padre. Per questo sorrido quanto ascolto certi discorsi sulla necessità delle due figure tradizionali come garanzia di una famiglia perfetta. Per me, bambino, era quella formata da mia madre e da me, la famiglia giusta. Mamma, per sopperire all’assenza di una figura maschile, è stata molto severa. Talvolta mi incuteva persino terrore, lo faceva per proteggermi, perché poi mi ha sempre ricoperto d’amore e di cura e mi ha sempre lasciato libero di fare la mia strada”.