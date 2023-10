Tommaso Zorzi a Roma, non trova un taxi e prende un Uber: "40 euro da piazza del Popolo a Monti"

Tommaso Zorzi si è sfogato via social dopo aver cercato di prendere un taxi in uno dei quartieri più famosi di Roma.

Tommaso Zorzi: lo sfogo contro i taxi

Tommaso Zorzi sta trascorrendo alcuni giorni a Roma e, nelle ultime ore, attraverso i social si è sfogato contro un fenomeno sempre più diffuso nella Capitale e legato all’assenza di taxi o delle interminabili attese per riuscire a prenderne uno.

“Una domanda agli amici romani, ma come si fa a chiamare un taxi qua? Non che a Milano sia tanto meglio, ma qui sono 35 minuti che sto provando a chiamare una macchina e tutte le app mi dicono che non ce n’è nessuna disponibile e il 3570 non mi risponde perché la linea è occupata. Quanto tempo prima devo chiamare un taxi per non arrivare sette ore in ritardo? Soprattutto un turista che non sa lo scempio dei taxi italiani”, ha dichiarato Zorzi che, alla fine, ha deciso di prendere un Uber, spendendo ben 40 euro. “40 euro, per poco più di due chilometri, 12 minuti di strada”, si è sfogato via social. Alla vicenda seguiranno ulteriori sviluppi? In tanti sui social sono curiosi di sapere se l’ex vincitore del GF Vip svelerà ulteriori dettagli in merito alla questione.