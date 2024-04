Tommaso Zorzi ha litigato ancora con Aurora Ramazzotti?

Tommaso Zorzi e Aurora Ramazzotti sono amici da una vita, ma il loro rapporto non è mai stato semplice. Possibile che i due abbiano litigato ancora? Secondo un’indiscrezione non ci sono dubbi.

Secondo un’indiscrezione lanciata dal settimanale Chi, Tommaso Zorzi e Aurora Ramazzotti hanno litigato ancora. Sembra che l’influencer milanese non abbia invitato l’amica al suo ultimo compleanno. Cosa è successo questa volta tra loro?

Sull’ultimo numero del settimanale Chi si legge:

“Tommaso Zorzi ha festeggiato il compleanno al Museo della scienza e della tecnologia di Milano. Tra gli ospiti, Paola Barale, Brenda Lodigiani, Max Pezzali e Csaba dalla Zorza, sua compagna di avventure a Cortesie per gli ospiti. Assenti gli ex gieffini (forse per segnare un taglio con il passato e l’inizio di una nuova vita?) ma soprattutto, a sorpresa, la sua amica Aurora Ramazzotti. Perché?”.