Tommaso Zorzi ha fatto una confessione su Chiara Ferragni. Dopo l’esplosione del pandoro gate, l’influencer ha scritto un messaggio all’imprenditrice per esprimerle la sua solidarietà.

Tommaso Zorzi: la confessione di Chiara Ferragni

Intervistato da Vanity Fair, Tommaso Zorzi ha parlato del suo debutto nel programma Cortesia per gli ospiti con il ruolo di esperto di home style. L’influencer milanese non ha parlato solo del lavoro, ma ha detto la sua anche su Chiara Ferragni. Ha dichiarato:

“Mi dispiace profondamente per lei perché mi immedesimo spesso in quello che sta passando. Considerando che si è ritrovata a gestire una cosa più grande di lei”.

Tommaso Zorzi ha scritto a Chiara Ferragni

Tommaso ha perfino scritto a Chiara Ferragni per esprimerle solidarietà. Zorzi ha dichiarato:

“Le ho detto che mi auguravo che sarebbe passato tutto al più presto”.

Non sappiamo se l’imprenditrice gli abbia risposto, ma l’influencer ha sottolineato che si è sentito di scriverle perché quanto le è successo gli è sembrata “una roba antiumana“.

Tommaso Zorzi fa un passo indietro con Chiara Ferragni

Zorzi ha svelato anche un altro aneddoto. Avrebbe voluto condividere sui social un video in cui Maria Antonietta “chiede scusa al pubblico per aver detto che avrebbe potuto mangiare brioche anziché il pane“. Ovviamente, avrebbe fatto riferimento ad un “errore di comunicazione“. Dopo aver riflettuto un po’, ha fatto un passo indietro e non ha postato nulla. Perché?