Tommaso Zorzi culla il figlio di Aurora Ramazoti e gli haters lo attaccano: "Vergogna"

Tommaso Zorzi sta trascorrendo una breve vacanza in Sardegna con la sua amica Aurora Ramazzotti e suo figlio, Cesare. Sui social l’influencer si è mostrato mentre cullava il piccolo Cesare ed è stato travolto da una valanga di insulti.

Tommaso Zorzi: gli insulti sui social

Tommaso Zorzi è stato travolto da una valanga di insulti dopo che, nelle scorse ore, si è mostrato mentre cullava il piccolo Cesare, figlio di Aurora Ramazzotti. Sui social c’è persino chi si è scagliato contro l’influencer affermando che il bambino fosse un figlio da lui avuto mediante utero in affitto. “Certo facile per un gay ricco comprarsi un bambino sfruttando le donne povere. Utero in affitto reato universale”, gli ha scritto qualcuno, a cui Zorzi ha replicato ironico: “Ma io così volo”.

L’ex vincitore del GF Vip e Aurora Ramazzotti sono amici di vecchia data e, dopo un breve periodo di lontananza (vissuto quando Tommaso era concorrente del GF Vip) i due hanno trovato il modo di riavvicinarsi. In tanti sui social sono stati felici di vedere i loro due beniamini insieme in vacanza con il piccolo Cesare e sono in tanti a chiedersi se torneranno ancora a replicare contro le critiche ricevute dagli haters sui social.