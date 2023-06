Dopo la fine della relazione con Stanzani, Tommaso Zorzi ha un nuovo fidanzato. Il fortunato è Andrea Incontri, direttore creativo di Benetton. I due sono stati pizzicati insieme a Milano.

Tommaso Zorzi e Andrea Incontri sono una coppia?

Lo scorso aprile, Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani si dicevano addio dopo una relazione che sembrava destinata a durare per sempre. A distanza di qualche mese da quel momento, l’influencer milanese avrebbe ritrovato l’amore. Il settimanale Chi l’ha paparazzato a Milano in compagnia di Andrea Incontri, direttore creativo di Benetton.

Tommaso Zorzi e Andrea Incontri pizzicati insieme

Nelle immagini pubblicate da Chi, Zorzi e Incontri appaiono insieme e sembrano piuttosto affiatati. Stando a quanto sostiene la rivista, Tommaso e Andrea si starebbero frequentando da oltre un mese. Il settimanale li ha beccati proprio di ritorno da una vacanza in Puglia, quando da Linate hanno preso un taxi per tornare a casa. Dopo un cambio d’abito sono usciti insieme per andare a cena a Casa Cipriani in sella ad una vespa. Nel locale sarebbero entrati separatamente, ma ne sono usciti insieme.

Zorzi e Incontri: la differenza d’età non è un problema

Mentre Tommaso Zorzi ha 28 anni, Andrea Incontri ne ha 52. I due hanno una differenza d’età importante, ben 24 anni, ma questo non sembra essere un problema. Per il momento, nessuno dei due ha confermato la relazione.