Tommaso Zorzi, la frecciata ad Alfonso Signorini e al GF Vip

Colpo basso di Tommaso Zorzi che ha mandato una frecciatina al Gf Vip e al suo conduttore Alfonso Signorini.

Che il Grande Fratello in questa stagione 2021-2022 sia sotto tono è sotto gli occhi di tutti. Gli ascolti di venerdì 8 ottobre hanno confermato “Tale e Quale show”, come re del venerdì piazzandosi primo con il 21,8% di share lasciando quindi la scia al Grande Fratello Vip che invece ha raccolto davanti al piccolo schermo oltre 4 milioni di spettatori con uno share di circa il 17%.

Tra le persone che hanno preferito guardare Tale e Quale Show si è unito anche il noto influencer Tommaso Zorzi che, nemmeno a dirlo, non ha esitato a lanciare una frecciatina al conduttore del GF Vip attraverso un Tweet semplice ma sintetico che non lascia davvero nessun dubbio su quale potrebbe essere il programma da guardare in prima serata.

Tommaso Zorzi Alfonso Signorini, “A me fanno impazzire i cross-over di questo programma”

Tale e Quale Show o Grande Fratello Vip? Da anni questi due programmi si sfidano contendendosi gli ascolti dei telespettatori in prima serata. E se ormai il Grande Fratello comincia a sentire il peso degli anni, dall’altra parte il Tale e Quale Show sembra avere qualche cartuccia da sparare e lo conferma il Tweet di Tommaso Zorzi che più o meno velatamente ha lanciato una frecciata ad Alfonso Signorini e al suo Grande Fratello Vip e dall’altra parte, forse involontariamernte ha portato del pubblico proprio al programma di mamma Rai.

“A me fanno impazzire i cross-over di questo programma tipo Angela dei Ricchi e Poveri che canta Cos cos cos”.

Tommaso Zorzi Alfonso Signorini, due programmi che inconsapevolemente si intrecciano

Nemmeno farlo apposta, i più attenti avranno notato come queste due trasmissioni si sono in qualche modo “intrecciate”. Del resto come è noto, Tommaso Zorzi ha trionfato nella stagione del Gf Vip 2020-2021, ma a trionfare nella scorsa puntata di Tale e Quale Show è stato un altro ex concorrente ossia Pierpaolo Pratelli che ha imitato Clementino arrivando a convincere un Cristiano Malgioglio che in trasmissione non ha risparmiato numerose critiche verso altri concorrenti.

Standing Ovation anche per l’ex gieffina Stefania Orlando che a Tale e Quale Show ha saputo imitare magistralmente un mostro sacro della canzone italiana come Anna Oxa, che per l’occasione ha duettato con Fausto Leali anche lui in passato tra i concorrenti del Grande Fratello.

Tommaso Zorzi Alfonso Signorini, le precedenti critiche alla blackface

Nonostante Tale e Quale show sia diventata la trasmissione da battere, nelle scorse settimane non sono mancate critiche ed in particolare verso il tema scottante del blackface per il quale questa trasmissione era già in passato finita nell’occhio del ciclone. L’occasione è stata la ospitata alla figlia di Wess Johnson Deborah. “Da parte dell’azienda c’era l’indicazione di non fare più i cantanti di colore […] A me sembrava una grande ingiustizia e un modo per ghettizzare un genere musicale e tanti artisti. Allora mi sono detto: ‘Non possiamo prendere una persona bianca per interpretare una persona di colore? Bene, prendiamo una bravissima cantante di colore, che è più chiara di me tra l’altro, e interpreterà tutti i cantanti di colore. E non solo. Sperando poi non si faccia polemica sul whiteface”

Tommso Zorzi in questo caso non ha usato mezzi termini esprimendo in questo modo tutto il suo disappunto. Secondo lui il blackface è “un trucco storicamente associato al razzismo e agli stereotipi razzisti. Ma nulla vieta a un “non-nero” di interpretare un “nero”, semplicemente può farlo rimanendo bianco”, ha dichiarato.