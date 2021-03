Maurizio Costanzo avrebbe chiesto a Tommaso Zorzi di diventare ospite fisso al suo famoso programma.

Dopo il trionfo al Grande Fratello Vip 5 Tommaso Zorzi è stato travolto dagli impegni e sembra che Maurizio Costanzo abbia fatto all’influencer una nuova proposta di lavoro.

Tommaso Zorzi: la proposta di Maurizio Costanzo

Secondo indiscrezioni, dopo averlo avuto come ospite al suo famoso show, Maurizio Costanzo avrebbe chiesto a Tommaso Zorzi di essere ospite fisso al Maurizio Costanzo Show.

Per l’infleuncer si tratterebbe di un’ottima proposta di lavoro visto che il suo sogno – dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip – sarebbe stato proprio quello di entrare a far parte del mondo dello spettacolo. L’influencer una volta uscito dalla casa del reality show è stato contattato per entrare a far parte del cast dell’Isola dei Famosi 2021 in qualità di opinionista (durante le prime settimane infatti, l’opinionista Elettra Lamborghini si è assentata dal programma a causa del suo contagio da Coronavirus).

Nei mesi scorsi anche Maria De Filippi aveva espresso i suoi complimenti a Tommaso Zorzi e in tanti speravano di vedere l’influencer all’interno di uno dei suoi famosi programmi tv (e chissà che in futuro la vicenda non si verifichi sul serio).

Per il momento Tommaso Zorzi sembra essere riuscito a realizzare il suo sogno e in tanti non vedono l’ora di scoprire quali saranno i suoi prossimi impegni tv.

Nelle ultime ore l’influencer ha vissuto un grande spavento a causa della sua cagnolina, Gilda, che si sarebbe fatta male mentre era in casa con lui.