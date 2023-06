Nella tarda mattinata di oggi, giovedì 1 giugno 2023, è morto un operaio a Pavone Cavanese, in provincia di Torino, a causa dell’esplosione di una bombola in un cantiere.

Esplode una bombola, ennesima morte sul lavoro nel Torinese

Nella tarda mattinata di oggi, giovedì 1 giugno 2023, è morto un operaio a Pavone Canavese, in provincia di Torino, a causa dell’esplosione di una bombola. La tragedia è avvenuta in un cantiere vicino all’autostrada A5 Torino – Aosta. Al momento è ancora in corso l’intervento dei vigili del fuoco per cercare di rimettere in sicurezza l’area in cui è avvenuta l’esplosione.

La dinamica dell’incidente sul lavoro

Secondo i primi accertamenti, l’operaio sarebbe stato investito dall’esplosione. Purtroppo per lui non c’è stato niente da fare, è morto sul colpo. I carabinieri della compagnia di Ivrea e gli ispettori dello Spresal, il Servizio prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro, dovranno cercare di chiarire la dinamica esatta di quanto accaduto e cercare di capire quali possono essere le cause che hanno scatenato l’esplosione.