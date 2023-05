Non si ferma la scia di morti sul lavoro: l’ultima vittima comunicata è un operaio morto a seguito di un incidente in una cava di inerti a Toreselle di Piombino Dese, a Padova.

Incidente sul lavoro a Padova, operaio morto in una cava di inerti

Il nome dell’operaio deceduto, del quale non sono state diffuse le generalità, si aggiunge alla già troppo lunga lista di morti per incidenti sul lavoro. La vittima, che risiedeva proprio nella zona di Toreselle di Piombino Dese, in provincia di Padova, è prematuramente scomparsa dopo aver battuto violentemente la testa a terra. Al momento, non è noto cosa abbia provocato la caduta mortale.

L’impatto contro il suolo, tuttavia, si è rivelato fatale per il lavorato.

L’arrivo dei soccorsi

Il drammatico sinistro si è consumato nella giornata di mercoledì 31 maggio. L’operaio stava lavorando in una cava di inerti quando è caduto battendo la testa.

Sul posto, si sono prontamente recati i sanitari del Suem di Treviso che hanno raggiunto la cava con un elisoccorso. Presente, poi, anche un’ambulanza. Le condizioni dell’operaio, tuttavia, sono subito apparse disperate. Il personale medico, infatti, non ha potuto far altro se non constatare il decesso dell’uomo.