Torino, maxi incendio in un palazzo del quartiere Aurora: 40 persone evacuate

Nella notte di domenica 7 novembre 2021, un maxi incendio è divampato in un palazzo del quartiere Aurora a Torino, 40 persone sono state evacuate

Un maxi incendio è divampato nella notte di domenica 7 novembre 2021 a Torino, più precisamente in un palazzo sito nel quartiere Aurora, tanta la paura per i residenti, 40 le persone fatte evacuare dalla struttura.

Torino, incendio in un condominio del quartiere Aurora

Notte di paura quella di domenica 7 novembre 2021 a Torino, per gli abitanti di un palazzo del quartiere Aurora, più precisamente situato in Lungo Dora Firenze 19.

Intorno alle ore 4 un vasto incendio si è sviluppato all’interno di un appartamento situato al secondo piano del palazzo, scatenando il panico tra i condomini residenti nell’edificio che presenta nel complesso otto piani.

Torino, incendio in un condominio del quartiere Aurora: 40 persone evacuate

Sul luogo in cui è divampato l’incendio nella notte del 7 novembre 2021, tempestivo è stato l’intervento dei Vigili del Fuoco, che giunti sul posto hanno immediatamente provveduto a far evacuare le 40 persone che abitano il palazzo, tra queste anche alcuni bambini.

Una volta messi in sicurezza gli abitanti del posto, i Vigili del Fuoco si sono dedicati alle operazioni di spegnimento dell’incendio e alla messa in sicurezza dell’area interessata dalle fiamme.

Torino, incendio in un condominio del quartiere Aurora: nessun ferito e indagini in corso

Tanta la paura per gli abitanti del palazzo sito a Lungo Dora Firenze 19, a Torino, ma per fortuna nessuno di loro è rimasto ferito a causa dell’incendio che è divampato nella notte del 7 novembre 2021.

Stando a quanto si apprende dalle notizie trapelate sulla vicenda, soltanto una persona è rimasta intossicata in modo lieve ed è stata prontamente trasportata in ospedale dove è giunta in codice verde ed è stata soccorsa.

I Vigili del Fuoco dopo aver concluso le operazioni di spegimento dell’incendio hanno consentito a tutti gli abitanti del condominio di rientrare nelle loro abitazioni, spetterà alla Polizia adesso stabilire qual è stata la causa scatenante dell’incendio.