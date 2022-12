Torna a tremare il centro Italia: scossa M. 3.3 al largo di Ancona

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 della profondita di 8.8 chilometri si è verificata nella mattina di lunedì 19 dicembre alle 8:37, nel centro Italia, al largo di Ancona.

Il terremoto si è fatto sentire più precisamente sul Medio-Adriatico e nell’area Romagna-Marche. Secondo la scala Richter, una simile intensità equivale a un terremoto “molto leggero” ed è descritto come spesso avvertito, ma che generalmente non causa danni. Come informa l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, oltre ad Ancona, la scossa è stata avvertita anche a Fano, Pesaro, Rimini e Cesena.

Scossa di terremoto nel centro Italia: dove si è concentrato lo sciame sismico

Dal Resto del Carlino si viene a sapere come lo sciame sismico non si sia più arrestato, concentrandosi sempre tra Pesaro e Ancona: qui di recente una scossa di terremoto è avvenuta lo scorso 13 dicembre con magnitudo 3.4, mentre il 12 dello stesso mese si era registrata un’altra scossa con epicentro a Serravalle di Chienti (Macerata); si tratta di un’area particolare, in quanto interessata già dal sisma del 1997.

Danni tra Ancona e Pesaro

Nel mese di novembre si sono verificati due eventi sismici che hanno provocato diversi danni, rendendo inagibili circa 50 edifici e danneggiandone altri 200. Almeno 150 persone sono rimaste senza dimora. Il drammatico evento ha interessato soprattutto le precitate Ancona e Pesaro.