Per Raffaella Fico e il compagno Armando Izzo non è stato il Natale che si aspettavano, vista la perdita del loro bambino quando la showgirl era al quinto mese di gravidanza. Il Settimanale Oggi nelle ultime ore ha pubblicato alcune foto della coppia, assieme a Pia, la figlia di Raffaella a Mario Balotelli. Il sorriso sembra lentamente tornare.

Raffaella Fico, sprazzi di normalità dopo la perdita del figlio

Ci vorrà del tempo, come è giusto che sia, per Raffaella Fico e Armando Izzo che, qualche settimana fa, hanno perso il loro bambino. La showgirl napoletana era al quinto mese di gravidanza. Non è stato dunque il Natale che si aspettavano ma, piano piano, sembra che i due stiano ritrovando la normalità e la serenità perduta.

Raffaella Fico, sorriso ritrovato dopo la perdita del figlio: le prime foto pubbliche

Sul Settimanale Oggi possiamo vedere le prime foto pubbliche di Raffaella Fico dopo la perdita del figlio che portava in grembo. La showgirl, nelle foto, si trova a Milano assieme al compagno Armando Figlio e alla figlia Pia, nata dalla relazione con Mario Balotelli. I tre passeggiano con calma e sorridono a fotografi, segno che la serenità sta lentamente tornando: “Izzo appare affettuoso e presente con Pia, in un clima di complicità che non passa inosservato.“