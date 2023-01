Tornado in Texas: edifici crollati e blackout

Tornado in Texas: edifici crollati e blackout

La Cnn ha riportato che ci sono stati gravi danni dopo il passaggio di un tornado in Texas. La situazione è molto preoccupante. Si parla di camion ribaltati, edifici crollati, centinaia di automobilisti bloccati e 113 mila persone senza la corrente elettrica nell’area di Houston.

Il capo della polizia locale ha parlato di “danni catastrofici“, senza precedenti.

Tornado in Texas: “Non ho mai visto niente del genere”

Si parla di “danni catastrofici” in Texas a causa del passaggio di un tornado. “Nei miei 25 anni qui, non ho mai visto niente del genere” ha sottolineato Josh Bruegger, parlando con la stampa. Per il momento è stato segnalato solo un ferito nella città, ma secondo il sindaco “sono crollati degli edifici“.

Secondo PowerOutage.us, invece, ci sono ben 113.000 persone senza corrente elettrica. Il servizio meterologico nazionale ha annunciato che il tornado si sta spostando a nord-est ad una velocità di quasi 100 chilometri all’ora.