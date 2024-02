Nelle prime ore del mattino di oggi, 6 febbraio 2024, è andato in scena un blitz contro l’associazione mafiosa di Tortorici (Messina), operativa nell’area dei Nebrodi. Gli inquirenti stanno dando esecuzione a 37 misure cautelari per reati a vario titolo.

Clan di Tortorici, emesse 37 misure cautelari: i reati contestati

Associazione di tipo mafioso, estorsione, trasferimento fraudolento di valori, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche in concorso, riciclaggio e autoriciclaggio. Sono questi i reati per i quali sono state emesse le 37 misure cautelari questa mattina ai danni di persone legate all’associazione mafiosa di Tortorici. L’operazione, che ha visto coinvolti agenti di polizia, della guardia di fiananza e carabinieri, è andata in scena nelle prime ore della mattinata di oggi nell’area di Messina, dove il clan è solito operare.

Clan di Tortorici, emesse 37 misure cautelari: l’operazione

Secondo quanto appreso, tutta l’operazione riguarderebbe ingenti contributi versati dall’Ue e percepiti in maniera fraudolenta dai membri dei clan dei Bontempo Scavo e dei Batanesi. I mafiosi riuscivano ad ottenere il denaro tramite diversi tipi di truffe.