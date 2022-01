Toscana, dal 10 gennaio 2022 tamponi a prezzi calmierati: ecco quanto costeranno

A partire da lunedì 10 gennaio 2022 in Toscana, su decisione del Presidente Giani, i tamponi avranno dei prezzi calmierati: tutte le novità.

Una nuova ordinanza del Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, che entrerà in vigore dal 10 gennaio 2022, stabilisce dei prezzi calmierati per i tamponi antigenici rapidi e per quelli molecolari, ecco cosa cambierà.

Toscana, tamponi con prezzi calmierati: le novità dal 10 gennaio 2022

Una nuova ordinanza del Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, in vigore dal 10 gennaio 2022, pone ufficialmente fine allo sciacallaggio sulle tariffe dei tamponi antigenici rapidi e su quelli molecolari.

A partire da lunedì infatti, tutte le Strutture Sanitarie private e pubbliche abilitate all’esecuzione dei test dovranno attenersi alle normative contenute all’interno dell’ordinanza di Giani.

Toscana, tamponi con prezzi calmierati: ecco quanto costeranno

Da lunedì 10 gennaio 2022 l’esecuzione di un tampone in Toscana avrà un costo massimo di 15 euro per quello rapido e un massimo di 80 euro per quello molecolare.

I nuovi prezzi calmierati sono stati fortemente voluti dal Presidente della Regione, Eugenio Giani e dovranno essere applicati da tutte le strutture sanitarie private, da quelle convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale e da tutti i soggetti che in generale sono autorizzati dalla Regione Toscana ad eseguire i tamponi rapidi e molecolari.

Toscana, tamponi con prezzi calmierati: le parole di Eugenio Giani

Eugenio Giani, Presidente della Regione Toscana, si è così espresso in merito alla nuova ordinanza che stabilisce prezzi calmierati per i tamponi:

“Il diffondersi della variante Omicron ha fatto crescere a dismisura la richiesta dei tamponi antigenici rapidi e molecolari, tanto da determinare il coinvolgimento di strutture non solo pubbliche e un aumento dei prezzi che non possiamo più tollerare”.

A queste parole, Giani ha poi aggiunto: