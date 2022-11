Totti e Ilary Blasi: "Gelo durante l'incontro in Tribunale"

Francesco Totti e Ilary Blasi hanno avuto il loro secondo incontro in Tribunale e, stando a quanto si apprende dalle prime indiscrezioni, i due, con volti scuri, sarebbero giunti in aula senza neanche rivolgersi un cenno di saluto.

Ilary Blasi e Francesco Totti in Tribunale

Gli ex coniugi più famosi di Roma, Francesco Totti e Ilary Blasi, si sono presentati in tribunale con i loro rispettivi legali per discutere delle loro pratiche di separazione e, soprattutto, del discusso furto dei Rolex (per un valore sembra di 1 milione di euro) che la conduttrice avrebbe perpetrato ai danni dell’ex calciatore. Nelle scorse settimane Totti aveva fatto ritrovare a Ilary le sue borse e le sue scarpe griffate (che sembra fossero chiuse nella spa di proprietà dell’ex coppia, nella loro villa all’Eur).

La conduttrice finora non ha parlato apertamente del caso dei Rolex, ma Totti l’ha accusata pubblicamente di averli sottratti dalla sua cassaforte.

All’arrivo in tribunale i due, con volti scuri e occhiali da sole, avrebbero evitato accuratamente di guardarsi o rivolgersi la parola. Nei giorni scorsi Totti sembra aver interrotto i suoi rapporti con l’avvocatessa Bernardini De Pace.

Totti e Noemi

Francesco Totti avrebbe preso una casa in affitto insieme alla sua nuova compagna, Noemi Bocchi, e sembra che i due abbiano in programma di andare presto a viverci insieme.

Ilary Blasi al momento continua a mantere il massimo riserbo sulla sua vita privata e ha smentito i gossip in merito alle sue presunte liaison.