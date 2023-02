Totti, la stoccata a Ilary: la prima dedica social a Noemi

Mentre Ilary Blasi sembra ormai intenzionata a non nascondersi più insieme al fidanzato Bastian, Francesco Totti ha fatto la sua prima dedica social a Noemi Bocchi.

Francesco Totti: la dedica a Noemi

Francesco Totti e Noemi Bocchi si sono concessi un pranzo nel ristorante di Santa Severa dove l’ex campione era solito recarsi con la sua ex moglie, Ilary Blasi, e per la prima volta ha dedicato un messaggio alla sua nuova compagna. “Basta uno sguardo”, ha scritto l’ex calciatore postando una foto di Noemi nelle sue stories. Nelle ultime ore anche Ilary Blasi ha deciso di uscire allo scoperto, e ha postato alcune foto del suo weekend all’insegna dell’amore con il fidanzato Bastian Muller, che l’ha raggiunta nella Capitale.

I due si frequenterebbero solo da un paio di mesi ma secondo indiscrezioni sarebbero più innamorati che mai.

Negli ultimi tempi si è vociferato invece di una presunta crisi tra Totti e Noemi Bocchi, che però sono tornati a mostarsi insieme sui social durante il pranzo al ristorante di Santa Severa. I due alcuni mesi fa sono andati a convivere in un nuovo appartamento tutto per loro e, insieme ai loro rispettivi figli, non mancherebbero di trascorrere la quotidianità come una qualsiasi famiglia allargata.

Nei prossimi mesi Totti e Ilary Blasi dovranno affontarsi ancora faccia a faccia per via delle pratiche del loro divorzio, e in tanti si chiedono come andranno a finire le cose per l’ex coppia d’oro di Roma.