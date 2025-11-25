Tradimento e difficoltà economiche: il caso di Olena e Bohdan

In un contesto di guerra e crisi economica, la storia di Olena, 19 anni, e Bohdan, 22 anni, emerge come un triste esempio di come la disperazione possa portare a scelte tragiche. Arrestati e accusati di tradimento, i due giovani si trovano ora di fronte a un futuro incerto, lontano l’uno dall’altro e confinati in un centro di detenzione.

Entrambi si sono lasciati coinvolgere in attività di spionaggio per la Russia, sperando di ottenere una pena di 15 anni invece di una condanna a vita. La loro vicenda rappresenta un fenomeno preoccupante in Ucraina, dove le forze di sicurezza stanno indagando su oltre 24.000 casi di crimini contro la sicurezza nazionale dall’inizio del conflitto.

La genesi del tradimento

Olena e Bohdan raccontano di come il loro coinvolgimento sia iniziato con un annuncio trovato su un canale Telegram chiamato ‘Lavori a Kyiv’. La promessa di guadagni facili ha attirato la loro attenzione, in un momento in cui la necessità di denaro era acuta. “Avevamo desiderio di costruire una vita insieme, ma i debiti ci opprimevano e il lavoro non era sufficiente,” spiega Bohdan.

Il passaggio a compiti più pericolosi

Inizialmente, i loro compiti consistevano nel raccogliere informazioni sui supermercati locali, fotografando scaffali e listini prezzi. Tuttavia, tali incarichi si sono ben presto trasformati in attività di spionaggio più gravi. I due giovani sono stati incaricati di installare telecamere di sorveglianza presso una stazione di polizia e lungo una ferrovia usata per il trasporto di armi occidentali.

La trappola della disperazione

Nonostante Bohdan avesse intuito che stessero lavorando per la Russia, ha scelto di ignorare il pericolo, pensando a un cambiamento positivo. Olena, dal canto suo, esprime la paura di possibili ritorsioni da parte dei russi se avessero tentato di ritirarsi. “Non puoi semplicemente allontanarti da loro,” afferma con una nota di rassegnazione.

Secondo un funzionario della SBU, le somme offerte ai reclutati variano in base alla complessità del compito e oscillano da alcune centinaia a diverse migliaia di hryvnie, senza alcuna garanzia di pagamento. Olena e Bohdan hanno ricevuto tra 400 e 3.000 hryvnie (circa 8-62 euro) per le loro missioni, una cifra che non alleviava affatto le loro difficoltà economiche.

Il contesto della guerra e le sue conseguenze

Con il conflitto in corso da anni, si stima che la maggior parte dei traditori lo faccia per motivi economici piuttosto che ideologici. Le forze russe cercano attivamente di reclutare tra le persone più vulnerabili, spesso costrette a prendere decisioni estreme per sopravvivere.

Le conseguenze legali e il futuro incerto

Attualmente, i due giovani affrontano accuse gravi, con oltre 2.300 casi di tradimento già in attesa di processo. La SBU sta esaminando ogni singolo caso di tradimento con attenzione, considerando anche le condizioni in cui molte persone si sono trovate a vivere sotto occupazione russa. Molti, infatti, si ritrovano a contatto con le autorità occupanti per necessità di lavoro.

Difesa e giustizia

I processi per tradimento sono complessi e molti degli accusati non hanno accesso a difensori adeguati. Questo porta spesso a plea deals, nella speranza di ridurre le pene. Olena e Bohdan hanno già accettato l’idea di non rivedersi per almeno 15 anni, pianificando un futuro che sembra lontano e incerto.

Quando si parla di possibili alternative, come la possibilità di essere rilasciati in cambio di servizio nell’esercito ucraino, Bohdan esprime il desiderio di rimanere in prigione. “Ho sentito storie di persone che non tornano mai indietro… Non voglio sprecare la mia vita in questo modo,” conclude con un tono di tristezza e determinazione.