Tragedia a Carnevale: giovane ucciso in una rissa a Bari Sardo

Tragedia a Carnevale: giovane ucciso in una rissa a Bari Sardo

Un ragazzo di 22 anni perde la vita in una violenta lite durante i festeggiamenti.

Un sabato di Carnevale tragico

La festa di Carnevale, tradizionalmente un momento di gioia e celebrazione, si è trasformata in un incubo a Bari Sardo, un comune della Sardegna. Marco Mameli, un giovane di 22 anni originario di Ilbono, ha perso la vita dopo essere stato colpito da una coltellata al petto durante una rissa scoppiata tra gruppi di ragazzi. L’episodio è avvenuto nella notte, dopo la sfilata dei carri allegorici, quando la festa si è spostata nelle vie del centro storico.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, Marco stava trascorrendo la serata con amici quando, per motivi ancora da chiarire, è scoppiata una violenta lite con un altro gruppo di giovani. Durante la rissa, uno dei partecipanti ha estratto un coltello, infliggendo un colpo mortale al giovane operaio. I soccorsi, allertati immediatamente, non hanno potuto fare nulla per salvare la vita di Mameli, mentre un altro ragazzo è rimasto ferito e trasportato al Pronto soccorso.

Indagini in corso

I carabinieri della compagnia di Lanusei e gli agenti del commissariato di polizia sono attualmente impegnati nelle indagini per identificare e catturare il responsabile dell’omicidio. Sono stati ascoltati diversi testimoni presenti alla festa, e le forze dell’ordine stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona. La comunità di Bari Sardo è sotto shock, e il sindaco Giampietro Murru ha espresso il suo cordoglio per la tragica scomparsa del giovane, sottolineando l’assurdità di una morte così prematura in un contesto di festa.