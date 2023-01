Tragedia a Ferrara, 29enne travolto ed ucciso da un treno

Capodanno funestato da un terribile incidente in Emilia Romagna e tragedia a Ferrara, dove un 29enne è stato travolto ed ucciso da un treno in transito alla stazione locale.

Da quanto si apprende il giovane è stato centrato in pieno da un convoglio dell’Alta velocità e non ha avuto scampo.

Ferrara, 29enne ucciso da un treno Tav

Tutto sarebbe accaduto intorno alle 17 in stazione ferroviaria. I media spiegano che un 29enne è stato investito da un treno dell’alta velocità in transito e ha perso la vita. Una prima e sommaria ricostruzione dell’accaduto ad opera della polizia ferroviaria intervenuta pare che dietro al gesto ci sia stata “la volontà di farla finita”.

Sul posto gli agenti della polizia ferroviaria e gli operatori del 118.

I soccorsi inutili ed i rilievi di polizia

Con loro anche i vigili del fuoco ed una auto medica che nulla ha potuto, i sanitari infatti non hanno potuto far altro che constatare il decesso ed avvisare il medico legale che ha operato per conto del magistrato di turno. I media territoriali spiegano che dopo l’impatto il convoglio di Trenitalia si è fermato fino al termine degli accertamenti e che per ore ci sono stati ovvi rallentamenti e disagi al traffico ferroviario in direzione Venezia e Bologna.