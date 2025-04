Un tragico incidente sul lavoro

Oggi pomeriggio, la comunità di Garlenda, in provincia di Savona, è stata scossa da un tragico incidente che ha portato alla morte di un corriere di 53 anni, Massimo Caliciuri. Originario di Varazze, Caliciuri stava effettuando una consegna quando, per cause ancora da chiarire, il furgone che stava utilizzando si è mosso all’indietro, schiacciandolo.

La notizia ha colpito profondamente non solo la sua famiglia, composta da una moglie e quattro figli, ma anche l’intera comunità, che si stringe attorno al dolore della famiglia.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, il furgone era parcheggiato in una salita durante una consegna. Improvvisamente, il mezzo ha iniziato a muoversi all’indietro, travolgendo il corriere. L’impatto è stato fatale e, nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi, per Caliciuri non c’è stato nulla da fare. Il furgone ha continuato la sua corsa, schiantandosi contro un palo della linea telefonica e un cancello, senza coinvolgere altre persone. Questo evento ha sollevato interrogativi sulla sicurezza sul lavoro e sulle misure preventive che potrebbero essere adottate per evitare simili tragedie in futuro.

Il ricordo di un uomo amato

Massimo Caliciuri era un uomo molto apprezzato nella sua comunità. La sua prematura scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile tra amici e conoscenti. Domani, giorno del suo compleanno, la famiglia e gli amici si riuniranno per ricordarlo e onorare la sua memoria. La sua dedizione al lavoro e il suo amore per la famiglia rimarranno impressi nei cuori di chi lo ha conosciuto. Questo tragico evento non solo mette in luce i rischi legati al lavoro, ma invita anche a riflettere sull’importanza della sicurezza e della prevenzione in ambito lavorativo.