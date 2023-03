Tragedia a Granarolo, si scontra con un bus e muore

Sangue nel Bolognese e tragedia a Granarolo, dove una vettura si scontra con un bus e il conducente muore. Un 88enne ha perso la vita in un drammatico incidente avvenuto nel pomeriggio accaduto lungo la SS Porrettana in territorio di Lovoleto di Granarolo. Da quanto si apprende tutto è accaduto poco prima delle 16, quando l’anziano alla guida della sua auto è stato centrato in pieno da un bus. Pare che tutto sia stato innescato da una svolta improvvisa.

Si scontra con un bus e muore

Sul posto sono intervenuti a razzo i sanitari del 118, i Vigili del fuoco per estrarre la vittima ormai esanime dall’abitacolo e i Carabinieri della territoriale per i rilievi. Nel frattempo è stata chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, la strada statale 64 “Porrettana” al km 107,000 a Granarolo dell’Emilia.

Sul posto Anas, 115 e carabinieri

Anas spiega che sul posto sono presenti le squadre e con esse hanno operato in sincrono anche le Forze dell’Ordine “per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile”. Purtroppo secondo il racconto dei media locali per la vittima non c’è stato nulla da fare: i soccorritori si sono prodigati in manovre di rianimazione ma l’anziano aveva perso la vota a seguito di quel violentissimo scontro pomeridiano.