Tragedia a Modena: uomo di 32 anni morto in un incendio nel suo appartamento

Tragedia a Modena: uomo di 32 anni morto in un incendio nel suo appartamento

Tragedia a Modena Est: nella notte un uomo di 32 anni è morta in un incendio divampato nel suo appartamento. Evacuato per accertamenti il condominio.

Incendio nell’appartamento: morto uomo di 32 anni a Modena

Nella notte di venerdì 10 novembre si è consumata una tragedia a Modena Est: un uomo di 32 anni è morta in un incedio divampato all’interno del suo appartamento di via Toscanini, al sesto piano di un condominio.

I vicini di casa sentendo odore di fumo, hanno allertato i Vigili del Fuoco che intorno all’1.40 hanno spento l’incendio. Inutile l’intervento del 118: il corpo di Davide Dignatici è stato ritrovato senza vita.

Il condominio è stato temporaneamente evacuato per permettere ai Vigili del Fuoco le operazioni di spegnimento. Intanto il Nucleo Investigativo dell’Arma dei Carabinieri indaga sulla cause dell’incendio.

Incendio in camera: carbonizzato 54enne

Nell’aprile del 2020 a Modena si era consumata una tragedia simile: in via Cannizzaro, un incendio era divampato all’interno della camera di un 54enne, morto carbonizzato.

Erano riuscite a mettersi in salvo la madre dell’uomo e la badante. Era stata proprio la badante da accorgersi del fumo e ad allertare i Vigili del Fuoco e i Carabinieri che una volta estinto l’incendio nell’appartamento non hanno potuto salvare in tempo il 54enne.