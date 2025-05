Indagini in corso dopo la scoperta del cadavere di una donna in un'abitazione

La scoperta del cadavere

Mercoledì sera, una tragica scoperta ha scosso la comunità di Prato di Correggio, in provincia di Reggio Emilia. Daniela Luminita Coman, una donna di 47 anni, è stata trovata morta all’interno di un’abitazione. La situazione è emersa dopo la denuncia di scomparsa presentata dalla sorella e dall’ex compagno, entrambi preoccupati per il silenzio della donna, che non rispondeva né alle chiamate né ai messaggi.

I carabinieri, allertati dalla segnalazione, si sono recati sul posto e, una volta entrati nell’abitazione, hanno fatto la macabra scoperta.

Le indagini in corso

Le forze dell’ordine hanno avviato immediatamente le indagini per chiarire le circostanze della morte. Il nuovo compagno di Daniela, che al momento della scoperta non si trovava in casa, è stato rintracciato e portato in caserma per essere interrogato. Tuttavia, l’uomo ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere, alimentando ulteriormente il mistero attorno alla vicenda. Gli investigatori stanno esaminando ogni dettaglio, cercando di ricostruire le ultime ore di vita della donna e di capire se ci siano stati elementi di violenza o se la morte possa essere avvenuta per cause naturali.

Il contesto della tragedia

Daniela Luminita Coman, di origini romene, viveva da poco tempo con il suo nuovo compagno. La sua morte ha suscitato un’ondata di shock tra amici e conoscenti, che la descrivono come una persona solare e piena di vita. La comunità locale è in attesa di risposte, mentre gli inquirenti continuano a lavorare per fare luce su questa tragica vicenda. Al momento, non sono stati trovati segni evidenti di morte violenta sul corpo della donna, ma gli esami autoptici potrebbero fornire ulteriori informazioni cruciali per le indagini.