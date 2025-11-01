Tragedia a Torre del Greco: un poliziotto muore in un incidente

Un tragico incidente stradale a Torre del Greco ha causato la morte di Aniello Scarpati, un poliziotto di 47 anni, e ha lasciato gravemente ferito un suo collega.

Un drammatico incidente stradale ha scosso la comunità di Torre del Greco, in provincia di Napoli, nella notte tra venerdì e sabato. Un poliziotto di 47 anni, Aniello Scarpati, ha perso la vita in un sinistro che ha coinvolto la sua auto di servizio. Le prime ore dopo l’incidente sono state caratterizzate da caos e preoccupazione, con le autorità che si sono immediatamente attivate per comprendere la dinamica dei fatti.

La dinamica dell’incidente

Il tragico evento si è verificato intorno alle 2:00 del mattino, in un’area di viale Europa. Secondo le indagini, il conducente di un SUV, una BMW X4, ha perso il controllo del veicolo, invadendo la corsia opposta e colpendo frontalmente la volante della polizia. Inizialmente si era ipotizzato che l’incidente fosse avvenuto durante un inseguimento, ma le ricostruzioni hanno chiarito che si è trattato di un impatto accidentale.

Le conseguenze per i poliziotti coinvolti

A seguito dell’incidente, Aniello Scarpati, assistente capo coordinatore, è stato sbalzato fuori dal veicolo a causa della violenza dell’impatto, morendo sul colpo. Il suo collega, invece, ha riportato gravi ferite ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale del Mare di Napoli, dove ha subito un delicato intervento chirurgico. Le sue condizioni sono considerate gravi, ma non è in pericolo di vita.

Chi erano i protagonisti di questa tragedia

Aniello Scarpati, originario di Ercolano e residente a Portici, era un poliziotto stimato e noto per la sua dedizione e professionalità. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto profondo nel cuore della sua famiglia, composta dalla moglie e da tre figli. Scarpati non era inizialmente previsto in servizio quella notte, ma aveva accettato di coprire il turno di un collega impossibilitato a lavorare.

Le reazioni alla tragedia

La notizia della morte del poliziotto ha suscitato un’ondata di cordoglio tra i colleghi e la comunità locale. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha espresso il suo profondo rammarico per la perdita, inviando un messaggio di solidarietà al capo della Polizia. Anche il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha manifestato la sua vicinanza alla famiglia del poliziotto deceduto, sottolineando il sacrificio e il valore delle forze dell’ordine, che operano quotidianamente per garantire la sicurezza della società.

Le indagini in corso

Le indagini sulla dinamica dell’incidente sono attualmente in corso. La polizia sta esaminando i filmati delle telecamere di sorveglianza e raccogliendo testimonianze per ricostruire con precisione i momenti antecedenti all’incidente. A bordo del SUV si trovavano sei persone, tra cui due minorenni, tutte soccorse e portate in ospedale per le cure necessarie. Il conducente della BMW X4 è attualmente ricercato; nei suoi confronti è stata avviata un’indagine per omissione di soccorso.

Questo tragico episodio evidenzia i rischi quotidiani che i poliziotti affrontano nel loro lavoro per garantire la sicurezza e la legalità. La comunità si unisce nel ricordo di Aniello Scarpati, il cui sacrificio rimarrà impresso nella memoria di tutti coloro che lo hanno conosciuto e apprezzato.