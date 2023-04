Tragedia a Tortoreto, donna esce dall’ospedale e muore investita

Assurda vicenda in terra d’Abruzzo e tragedia a Tortoreto, dove da quanto si apprende un donna esce dall’ospedale e muore investita. I media spiegano che la vittima, la 56enne Roberta Fiano di Martinsicuro era con un’altra persona quando è stata centrata da un furgone guidato da un 40enne ed in forza ad una società sportiva. Tutto è accaduto ieri sera verso le 21:30, a Tortoreto, in provincia di Teramo.

Si legge che le due donne erano in compagnia del figlio che stavano uscendo da un ristorante e da una cena per festeggiare il ritorno a casa di Roberta dopo un periodo di degenza ospedaliera. Ad un certo punto il furgone è piombato su di loro mentre si trovavano a bordo strada. Il conducente del mezzo, originario ai Alba Adriatica, è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di omicidio stradale. E il fermo ha una motivazione giuridica, dato che pare sia stato trovato positivo all’alcoltest. I testimoni avrebbero riferito che il mezzo investitore viaggiava a velocità eccessiva in ‘zona 30′.

Dal canto suo il magistrato di turno ha disposto anche il sequestro del mezzo e potrebbe decidere per una autopsia dopo quella tragedia accaduta tra lo chalet Odeon, sul lato mare, e l’hotel Costa Verde. Alcuni passanti hanno allertato i soccorsi. Le ambulanze del 118 e della Croce Verde di Villa Rosa sono arrivate a razzo ma purtroppo per Roberta Fiano non c’era più nulla da fare. La donna che era con lei avrebbe diverse fratture e un trauma cranico ed è stata condotta all’ospedale Mazzini di Teramo in codice rosso.