Un incidente fatale in un vivaio

Un tragico incidente ha scosso la comunità di Valbrembo, in provincia di Bergamo, dove un operaio di 45 anni, Manuel Vargiu, ha perso la vita dopo essere stato colpito alla testa da un bullone fuoriuscito da un macchinario trita-legna. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri, precisamente alle 16.43, all’interno di un’azienda agricola situata in via Kennedy, in un vivaio. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Intervento dei soccorritori e indagini in corso

All’arrivo dei soccorsi, tra cui il 118, i vigili del fuoco e i carabinieri, è stato constatato il decesso dell’operaio. Le autorità hanno immediatamente avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente. Secondo le prime informazioni, il macchinario coinvolto nell’incidente sarebbe stato consegnato all’azienda solo il giorno prima. Questo solleva interrogativi sulla sicurezza e sull’adeguatezza dell’attrezzatura utilizzata. Gli inquirenti hanno provveduto al sequestro del macchinario per ulteriori accertamenti.

La vittima e il suo ricordo

Manuel Vargiu, originario della Sardegna e residente a Ponteranica, lavorava nell’azienda da ben 15 anni. Era conosciuto e rispettato dai colleghi, che lo ricordano come un professionista serio e dedicato. La notizia della sua morte ha lasciato un profondo dolore nella comunità e tra i suoi cari, che ora devono affrontare la perdita di un marito e di un padre. Lascia infatti una moglie e un figlio, che ora si trovano a dover affrontare un vuoto incolmabile.