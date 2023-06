Una terribile tragedia ha sconvolto per sempre la vita di tre piccoli bambini di Verona. Il loro papà, Matteo Mercurio, ha perso la vita per un improvviso infarto fulminante che lo ha colto mentre era in casa. A ritrovarlo è stata la figlia di 4 anni dell’uomo che ha provato a risvegliarlo, ma per lui non c’era già più nulla da fare.

Verona, padre di tre bambini colto da un malore: morto a 45 anni

“Papà, papà, perché non rispondi? Apri gli occhi dai, stai male?” – sarebbero le parole rivolte dalla piccola a suo padre, quando l’ha trovato steso a terra sul pavimento del loro appartamento. Papà Matteo, però, quegli occhi non li hai più aperti: l’infarto fulminante che l’ha colto qualche attimo prima non gli ha dato nessuna via di scampo. Nessun segnale d’allarme nei giorni precedenti, la sua vita stava scorrendo lineare e tranquilla come sempre tra lavoro e impegni famigliari: il malore sembra aver colpito davvero dal nulla. È una di quelle morti a cui, davvero, non si riesce a dare una spiegazione.

Lo sgomento di amici e famigliari

Matteo viene descritto, da chi lo conosceva bene, come un amorevole padre di famiglia che non voleva rinunciare nemmeno ad un solo attimo insieme ai suoi tre bambini e alla compagna Maya. Gli stessi genitori del 45enne, ancora sotto schock per l’accaduto, lo raccontano come una persona sempre solare e generosa. Una descrizione che corrisponde a quella fornita dagli amici e conoscenti che si sono stretti attorno alla famiglia dopo la tragica scomparsa di Matteo.