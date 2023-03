Tragedia ad Elche, maratoneta di 21 anni taglia il traguardo e muore

Tragedia ad Elche, dove un maratoneta di soli 21 anni taglia il traguardo e muore, Fernando Ayala Collado è stramazzato al suolo dopo aver concluso la 50ma edizione dell’evento denominato Elche Half Marathon. I media spiegano che la tragedia si è consumata alla mezza maratona di Elche di domenica mattina. Ma cosa è successo? Da quanto si apprende il giovane ha avuto un malore da cui non si è più ripreso malgrado soccorsi tempestivi e pare abbia pagato anche “il grande caldo in cui si è svolta quella che è considerata la corsa di 21 chilometri e 97 metri più antica del mondo”.

Maratoneta taglia il traguardo e muore

Fanpage ad esempio spiega che nel corso della gara sono state registrate “temperature insolitamente elevate per il periodo dell’anno, intorno ai 30 gradi” e che anche altri atleti avrebbero accusato malori ma senza l’esito severo che potrebbe aver ucciso il 21enne. Il giovane atleta è crollato al suolo dopo il traguardo ed il personale sanitario è accorso a razzo ed in massa, praticando massaggi cardio-respiratori per 20 minuti per cercare di rianimarlo. Il 21enne è stato trasferito in ambulanza all’Ospedale Generale di Elche.

L’intervento sul posto e la corsa in ospedale

Lì, nel nosocomio, per 40 minuti medici ed infermieri hanno continuato a cercare di salvargli la vita, ma alla fine invano. Dopo la tragedia è stata diffusa una nota: “Ci dispiace comunicare la scomparsa di uno dei nostri partecipanti, un corridore 21enne di Elche, una volta tagliato il traguardo. Gli operatori sanitari presenti al traguardo hanno fatto tutto il possibile, incluso il trasferimento urgente in ospedale, ma purtroppo l’esito è stato il peggiore possibile È ora di consolare la sua famiglia e rispettare questi momenti di dolore“.