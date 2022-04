Tragedia ad Udine, 31enne stroncato da un malore improvviso

Tragedia ad Udine, 31enne si accascia al suolo nella zona di piazzale d'Annunzio e viene stroncato in breve tempo da un malore improvviso

Tragedia a Udine, dove nella tarda mattinata del 7 aprile un 31enne risidente in città è stato stroncato da un malore improvviso. Secondo la ricostruzione dei media che hanno dato la notizia il giovane in questione, J.A.N., si è sentito male intorno alle 12.45 nei pressi di Porta Aquileia ed i soccorsi sono stati tempestivi ma purtroppo vani.

Il 31enne si è accasciato al suolo nella zona di piazzale d’Annunzio, in prossimità di porta Aquileia.

Udine, 31enne stroncato da un malore

A quel punto una passante che aveva assistito alla drammatica scena ha allertato gli agenti del presidio di polizia locale di via Leopardi, avvisandoli che c’era un uomo disteso a terra. Nel mentre altri passanti avevano già provveduto ad allertare le unità del 118 che sono giunte sul posto con celerità.

Una celerità rivelatasi purtroppo inutile.

I soccorsi e la corsa in ospedale

Sempre secondo la ricostruzione dell’accaduto operata dai media territoriali il giovane è stato trasportato di gran carriera in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale più vicino, ma il 31enne è morto poco dopo i tentativi di stabilizzare le sue condizioni. In giornata sono partite le verifiche e gli adempimenti giudiziari, con il magistrato di turno che ha preso in carico il fascicolo sul decesso.