Tragedia nel livornese: una ragazza di 26 anni è stata travolta e uccisa da un treno merci. Ancora da stabilire se si è trattato di un suicidio.

26enne travolta e uccisa da un treno merci

Una giovane donna di 26 anni è morta dopo essere stata travolta da un treno merci, partito da Piacenza e diretto a Grosseto. L’incidente si è verificato intorno alle 03:00 di questa notte, martedì 25 luglio, sulla linea tirrenica vicino alla stazione di Donoratico, nella provincia di Livorno.

Il nome della vittima non è stato reso noto per questioni di riservatezza, ma si sa che era una ragazza residente in uno dei comuni della zona. Non è ancora chiaro nemmeno se sia rimasta coinvolta in un tragico incidente – e perché si trovava sui binari di notte – o se si sia trattato di un gesto estremo e volontario.

L’arrivo dei soccorsi e i disagi alla circolazione

I soccorsi sono stati tempestivamente allertati, ma al loro arrivo era già troppo tardi: il personale medico non ha potuto far altro che constatarne il decesso sul posto. Presenti anche gli agenti della polizia ferroviaria, che hanno avviato un’indagine per fare chiarezza.

L’incidente nella notte ha causato inevitabilmente disagi sulla linea ferroviaria: il traffico ferroviario è stato sospeso tra le stazioni di Bolgheri e Castagneto Carducci, con pesanti rallentamenti e ritardi per i convogli. La circolazione è poi ripresa regolarmente intorno alle 09:00 di questa mattina.