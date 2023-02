Tragedia della solitudine, clochard trovato morto in stazione

Tragedia della solitudine, clochard trovato morto in stazione

Tragedia della solitudine, clochard trovato morto in stazione, il corpo senza vita del poveretto è stato rinvenuto senza vita a Pietra Ligure nei pressi dello scalo ferroviario.

Il ritrovamento è avvenuto nel pomeriggio del 31 gennaio ed il clochard è morto nei pressi della stazione ferroviaria. Da quanto si apprende l’allarme è stato lanciato intorno alle 15.30 dopo che alcuni passanti avevano fatto la macabra scoperta.

In quei minuti alcune persone stavano passando in zona ed hanno notato il corpo esanime. Purtroppo si è rivelato inutile l’intervento dei soccorritori della pubblica assistenza Pietra Soccorso.

I sanitari erano giunti assieme ad una automedica, la Sierra 4. malgrado quei soccorsi celeri per l’uomo non c’era più nulla da fare. Da quanto si è potuto capire l’uomo sarebbe morto a causa dell’ipotermia indotta dal freddo estremo registrato in questi giorni.

La vittima era un 62enne romeno

Ma chi era la vittima? Informazioni non confermate spiegano che si tratterebbe di un 62enne di origine romena che viveva da tempo nella zona.

Dal resoconto delle testate locali si apprende che sul posto sono intervenuti gli agenti della Polfer, con loro anche i carabinieri della territoriale per gli accertamenti del caso.